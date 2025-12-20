Перевозчиков на пять автобусных маршрутов ищут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде объявлены тендеры на пять новых маршрутов. Все они будут курсировать либо по областному центру, либо соединять Нижний Новгород и Кстово, которые объединились весной этого года. О нововведениях сообщает группа в соцсетях «Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области».
Так, маршруты 50 и 52 переведены на нетто-контракты: перевозчик получает всю выручку и небольшую доплату из бюджета. Это может означать либо передачу маршрутов частным компаниям, либо возможное закрытие из-за отсутствия интереса со стороны частников. Требования к автобусам — средний класс, не старше 10 лет (даже на 50-м маршруте). В контрактах для муниципальных парков возрастной порог строже — от 3 лет. Выпуск остался прежним: по одному автобусу на маршрутах, выполняющему утренние рейсы.
Маршрут 60 обслуживает кстовскую часть города от ФОКа до посёлка Приволжский. Из трёх автобусов малого класса работают только два, один из них — лишь утром. Из-за этого в течение дня возможны двухчасовые интервалы, несмотря на короткую трассу (30 минут в одну сторону).
Маршрут 170 соединяет Соцгород-2 и Анкудиновский парк через Мызинский мост и ТЦ «Мега». Требуется 4 автобуса среднего класса, но маршрут нечастый — интервалы около 40 минут. Частично дублирует 73 маршрут.
Маршрут 173 должен заменить 273-й (Анкудиновский парк — Церковь в Кстове), но в тендере указана другая трасса: до улицы Деловой. Задействованы 3 автобуса среднего класса.
