Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дончанка вернулась с работы и обнаружила кражу на 100 тысяч рублей

В Морозовском районе полиция раскрыла кражу драгоценностей на 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Морозовском районе полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже из частного дома. Он похитил ювелирные изделия и смарт-часы на общую сумму более 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе донской полиции.

35-летняя местная жительница вернулась с работы и обнаружила взломанное окно и пропажу ценностей. Сотрудники полиции быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель района. По версии следствия, он какое-то время наблюдал за домом, убедился, что никого нет, вскрыл замок на окне и проник внутрь. После кражи мужчина скрылся с места преступления.

Было возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас дончанин заключения под стражу.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!