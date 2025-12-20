Дончанка вернулась с работы и обнаружила кражу на 100 тысяч рублей

В Морозовском районе полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже из частного дома. Он похитил ювелирные изделия и смарт-часы на общую сумму более 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе донской полиции.
35-летняя местная жительница вернулась с работы и обнаружила взломанное окно и пропажу ценностей. Сотрудники полиции быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель района. По версии следствия, он какое-то время наблюдал за домом, убедился, что никого нет, вскрыл замок на окне и проник внутрь. После кражи мужчина скрылся с места преступления.
Было возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас дончанин заключения под стражу.
