Уфимский «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в «Зеленом дерби» 1:2

20 декабря в Уфе состоялось очередное «Зеленое дерби». «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимал на домашнем льду принципиального соперника казанский «Ак Барс». На этот раз победа осталась за гостями из Татарстана — 2:1.
Счет в матче в середине первого периода открыли хоккеисты казанского «Ак Барса», отличился Степан Фальковский, в ассистентах у него Михаил Фисенко. Счет на табло после этой шайбы еще долго не менялся, а победителя встречи удалось выявить лишь на последних минутах третьего периода.
В середине второго игрового отрезка на льду закипели настоящие страсти. После столкновения в центре площадки завязалась драка: «юлаевец» Джек Родуолд против казанского нападающего Михаила Фисенко. В итоге, оба хоккеиста отправились в штрафные боксы на 4 минуты за грубость.
Во втором периоде гости забросили шайбу, которую после просмотра видеопросмотра бригада арбитров отменила из-за положения вне игры.
В третьем периоде хоккеисты «Ак Барса» увеличили преимущество усилиями Александра Барабанова — 2:0. А за 15 секунд до финальной сирены нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов забил «гол престижа». Итог — 2:1 в пользу «Ак Барса».
Следующий матч «Салават Юлаев» проведет на льду «Уфа-Арены» во вторник, 23 декабря. Соперниками подопечных Виктора Козлова станут хоккеисты хабаровского «Амура».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.