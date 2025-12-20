Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в «Зеленом дерби» 1:2

«Салават Юлаев» уступил в «Зеленом дерби» «Ак Барсу» в Уфе со счетом 1:2.

Источник: Комсомольская правда

20 декабря в Уфе состоялось очередное «Зеленое дерби». «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимал на домашнем льду принципиального соперника казанский «Ак Барс». На этот раз победа осталась за гостями из Татарстана — 2:1.

Счет в матче в середине первого периода открыли хоккеисты казанского «Ак Барса», отличился Степан Фальковский, в ассистентах у него Михаил Фисенко. Счет на табло после этой шайбы еще долго не менялся, а победителя встречи удалось выявить лишь на последних минутах третьего периода.

В середине второго игрового отрезка на льду закипели настоящие страсти. После столкновения в центре площадки завязалась драка: «юлаевец» Джек Родуолд против казанского нападающего Михаила Фисенко. В итоге, оба хоккеиста отправились в штрафные боксы на 4 минуты за грубость.

Во втором периоде гости забросили шайбу, которую после просмотра видеопросмотра бригада арбитров отменила из-за положения вне игры.

В третьем периоде хоккеисты «Ак Барса» увеличили преимущество усилиями Александра Барабанова — 2:0. А за 15 секунд до финальной сирены нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов забил «гол престижа». Итог — 2:1 в пользу «Ак Барса».

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет на льду «Уфа-Арены» во вторник, 23 декабря. Соперниками подопечных Виктора Козлова станут хоккеисты хабаровского «Амура».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше