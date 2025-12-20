Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я в шоке». Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным

Пекарь Максимов рассказал, что его узнают на улице после разговора с Путиным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов заявил в беседе с RT, что после участия в «Итогах года» к нему за выпечкой начали приезжать люди из других районов.

«Я просто в шоке, если честно, нахожусь сейчас в какой-то прострации», — сказал он.

По словам бизнесмена, переданные президенту пирожки не готовили специально, а лишь собрали те, что были на витрине. Сегодня же для российского лидера пекут «особый каравай», добавил Максимов.

Как уточняется, в подаренной главе государства корзине были хлеб, пирожки и другая выпечка. Путин в домашней атмосфере попробовал угощения с чаем и вареньем.

В пятницу предприниматель обратился к Путину в ходе прямой линии с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его чем-нибудь. Он также пообещал изучить проблему, озвученную бизнесменом.