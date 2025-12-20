«Я в шоке». Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов заявил в беседе с RT, что после участия в «Итогах года» к нему за выпечкой начали приезжать люди из других районов.
«Я просто в шоке, если честно, нахожусь сейчас в какой-то прострации», — сказал он.
По словам бизнесмена, переданные президенту пирожки не готовили специально, а лишь собрали те, что были на витрине. Сегодня же для российского лидера пекут «особый каравай», добавил Максимов.
Как уточняется, в подаренной главе государства корзине были хлеб, пирожки и другая выпечка. Путин в домашней атмосфере попробовал угощения с чаем и вареньем.
В пятницу предприниматель обратился к Путину в ходе прямой линии с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его чем-нибудь. Он также пообещал изучить проблему, озвученную бизнесменом.