В Белоруссии рассказали о ситуации с мигрантами

В ходе состоявшейся в субботу церемонии открытия обновленного здания управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома глава белорусского МВД отметил, что в стране проводится достаточно открытая миграционная политика и в республике всегда рады тем, кто приезжает отдыхать или работать. При этом абсолютное большинство прибывающих в Белоруссию иностранцев ведут себя достойно. «Да, есть люди, которых депортировали из нашей страны, добровольно либо принудительно они покинули Беларусь. Как правило, это те, кто нарушил административное законодательство, в том числе миграционное», — сообщил глава МВД.