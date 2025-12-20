Омский автовокзал отменил все рейсы из-за сильной метели

Напомним, сегодня днем в смертельную аварию попал автобус «Омскоблавтотранса», следовавший в Кормиловку. Водитель и пятеро пассажиров погибли при столкновении шести автомобилей. Еще 8 человек были госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.