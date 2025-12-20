Ричмонд
Омский автовокзал отменил все рейсы из-за сильной метели

Ограничение на движение транспорта в регионе будет действовать до полуночи 20 декабря.

Источник: Комсомольская правда

С 15:00 сегодня, 20 декабря, омский автовокзал отменил все рейсы. Причина — введение временных ограничений движения на дорогах регионального значения во всей области из-за плохой погодой.

Трассы останутся перекрытыми до улучшения метеоусловий, предположительно до 24:00 20 декабря. Пока — на автодорогах сохраняется плохая видимость из-за интенсивной метели и снегопадов.

Напомним, сегодня днем в смертельную аварию попал автобус «Омскоблавтотранса», следовавший в Кормиловку. Водитель и пятеро пассажиров погибли при столкновении шести автомобилей. Еще 8 человек были госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

