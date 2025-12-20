Ричмонд
Купол демонтировали со здания обсерватории Минского планетария

МИНСК, 20 дек — Sputnik. В столице продолжается реконструкция здания обсерватории Минского планетария, в субботу с него демонтировали купол, сообщили в ГПО «Минскстрой». Работы ведет трест № 35 (генподрядчик СУ-199).

Источник: Telegram / ГПО "Минскстрой"

«Сейчас под новый купол строители усилят колонны и зальют монолитный пояс. Планируется, что обновление “звездного дома” займет не очень много времени, и скоро все желающие смогут в дневное и вечернее время наблюдать за жизнью светил», — говорится в сообщении.

Уточняется, что здание получит новый купол, который будет вращаться на 360 градусов. Также его оборудуют специальными створками. Спроектируют и изготовят купол в Москве.

История обсерватории

Знаменитый «звездный дом» расположен в парке им. Горького в столице. Здание обсерватории было построено в 1967 году. Оно имеет цилиндрическую форму, а в высоту, с учетом купола, достигает 12 метров. Диаметр — 5,5 метра.

Чтобы полюбоваться в телескоп на звездное небо, проектом предусмотрена ведущая наверх винтовая лестница. Кстати, в обсерватории до модернизации был размещен уникальный телескоп фирмы Carl Zeiss 1950/130.

Ранее сообщалось, что на время ремонта здания телескоп переехал. По завершению работ оптическая система вернется на свое место.