Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Железная дорога Украины запустила дополнительные вагоны в Кишинев из Одессы и Киева

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Железная дорога Украины выделила дополнительные вагоны для поездов, курсирующих в Кишинев из Киева и Одессы.

Источник: Sputnik.md

«Выделяем дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева. Уже сегодня в течение дня билеты поступят в продажу на даты, начиная с 20.12», — говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Причиной такого решения называется усложнение пересечения молдавской границы другими видами транспорта.

Ранее после взрывов в Одесской области на юге Украины был перекрыт мост в населенном пункте Маяки.

Мост расположен на трассе М-15 Одесса — Рени и является ключевой логистической артерией, соединяющей Одессу с югом области.

По данным Погранслужбы Украины, затруднен проезд к 12 пунктам пропуска. Молдавия и Украина начали искать альтернативные пути сообщения, а водителям рекомендовано выбирать КПП в Винницкой и Черновицкой областях.