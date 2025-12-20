Железная дорога Украины запустила дополнительные вагоны в Кишинев из Одессы и Киева

«Выделяем дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева. Уже сегодня в течение дня билеты поступят в продажу на даты, начиная с 20.12», — говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.
Причиной такого решения называется усложнение пересечения молдавской границы другими видами транспорта.
Ранее после взрывов в Одесской области на юге Украины был перекрыт мост в населенном пункте Маяки.
Мост расположен на трассе М-15 Одесса — Рени и является ключевой логистической артерией, соединяющей Одессу с югом области.
По данным Погранслужбы Украины, затруднен проезд к 12 пунктам пропуска. Молдавия и Украина начали искать альтернативные пути сообщения, а водителям рекомендовано выбирать КПП в Винницкой и Черновицкой областях.