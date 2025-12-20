Минздрав Беларуси запретил сразу восемь опасных БАД, включая витамины и кофеин

Минздрав Беларуси запретил сразу восемь БАД, включая витамины и кофеин. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В ведомстве отметили, что в момент проведения санитарного надзора за обращением биологически активных добавок к пище выявлены факты продажи продукции, которая не соответствует установленным требованиям безопасности по содержанию биологически активных веществ. И уточнили, что производителем опасных БАД является российская компания «Сапплемент Групп».
Удалось установить, что содержание витамина Д3 в суточной дозе БАД витамин D3+К2 превысил верхний допустимый уровень потребления в 16,6 раза. Вместе с тем содержание b-никотинамида мононуклеотида в суточной дозе добавки к пище NMN (Никотинамид мононуклеотид) превысил допустимый уровень в четыре раза.
В Минздраве отметили, что содержание астаксантина в суточной дозе биологически активной добавки к пище "Астаксантин превысило уровень в 1,6 раза, а содержание кофеина в соответствующем БАД — в 1,3 раза.
Кроме того, содержание витамина В12 в суточной дозе БАД «Метилкобаламин B12» превысило разрешенный уровень в 111 раз, а витамина Б6 в БАД Pyridoxal-5-phosphate (Пиридоксаль-5-фосфат) — в два раза. Также превышения допустимого уровня витамина Д3 в 3,3 раза обнаружено в биологически активной добавки к пище Vitamin D3+K2+Zn+Se (Витаминный комплекс Д3+К2+Цинк+Селен)". Содержание ресвератрола в суточной дозе биологически активной добавки к пище Resveratrol + Biоtin (Ресвератрол + Биотин) превысило уровень в 6,7 раза.
В ведомстве уточнили, что в целях защиты жизни и здоровья белорусов постановлением № 82 заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача от 20 декабря 2025 года был введен запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование перечисленных препаратов.
