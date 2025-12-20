Минздрав Беларуси запретил сразу восемь опасных БАД, включая витамины и кофеин

Кроме того, содержание витамина В12 в суточной дозе БАД «Метилкобаламин B12» превысило разрешенный уровень в 111 раз, а витамина Б6 в БАД Pyridoxal-5-phosphate (Пиридоксаль-5-фосфат) — в два раза. Также превышения допустимого уровня витамина Д3 в 3,3 раза обнаружено в биологически активной добавки к пище Vitamin D3+K2+Zn+Se (Витаминный комплекс Д3+К2+Цинк+Селен)". Содержание ресвератрола в суточной дозе биологически активной добавки к пище Resveratrol + Biоtin (Ресвератрол + Биотин) превысило уровень в 6,7 раза.