Из Краснодара в Абрау-Дюрсо запустят туристический поезд с 27 декабря

В Краснодаре стартует новый туристический проект — поезд выходного дня, который впервые отправится 27 декабря. Инициатива реализована в сотрудничестве с компанией «Кубань Экспресс-Пригород».
«Новый проект открывает страницу в развитии гастрономического туризма Краснодарского края, а курорт Абрау-Дюрсо выступает первопроходцем этого формата, объединяя железнодорожное путешествие и насыщенную туристическую программу», — сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Абрау-Дюрсо станет первой точкой, куда туристы смогут отправиться организованной группой на поезде. Для удобства путешественников будет организована логистика, включая трансферы, что позволит наслаждаться отдыхом без необходимости использования личного транспорта. Проект нацелен как на местных жителей, так и на гостей региона, ищущих новые форматы путешествий.
Центр туризма «Абрау-Дюрсо» предложит участникам ознакомиться с историей знаменитого винодельческого дома и погрузиться в атмосферу винодельческой культуры.
В программу тура входит поездка на пригородном поезде от Краснодара до Новороссийска и обратно, организованный трансфер до Абрау-Дюрсо, экскурсия по винному дому с посещением исторических тоннелей, а также специальная экскурсионная программа для детей.