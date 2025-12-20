Из Краснодара в Абрау-Дюрсо запустят туристический поезд с 27 декабря

Абрау-Дюрсо станет первой точкой, куда туристы смогут отправиться организованной группой на поезде. Для удобства путешественников будет организована логистика, включая трансферы, что позволит наслаждаться отдыхом без необходимости использования личного транспорта. Проект нацелен как на местных жителей, так и на гостей региона, ищущих новые форматы путешествий.