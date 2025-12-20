Омичи открыли зимний сезон на Зеленом острове

Центральным объектом комплекса стал тематический каток «Вокруг света» с эксклюзивным зимним оформлением. Работает бесплатная ледяная горка. Вечером гости могут посетить «волшебный» кинотеатр под открытым небом — в первый день работы с 19:00 там показывают фильмы о Гарри Поттере (6+).