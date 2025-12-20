Ричмонд
Омичи открыли зимний сезон на Зеленом острове

Гостей ждут бесплатная ледяная горка, тематический каток и кинотеатр под открытым небом.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 20 декабря, в парке «Вокруг света» на Зеленом острове торжественно открыли главную зимнюю локацию города. Это единое пространство для активного отдыха и праздничных впечатлений: заработали все ключевые объекты одновременно.

Центральным объектом комплекса стал тематический каток «Вокруг света» с эксклюзивным зимним оформлением. Работает бесплатная ледяная горка. Вечером гости могут посетить «волшебный» кинотеатр под открытым небом — в первый день работы с 19:00 там показывают фильмы о Гарри Поттере (6+).

Организованы на острове также: уютная зона с очагом для посиделок, почта Деда Мороза и концертная площадка, где по выходным будут выступать музыкальные коллективы.

Вход на территорию парка и посещение кинотеатра являются бесплатными.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местный автовокзал отменил все рейсы из-за непогоды.