Омичи открыли зимний сезон на Зеленом острове

В субботу, 20 декабря, в парке «Вокруг света» на Зеленом острове торжественно открыли главную зимнюю локацию города. Это единое пространство для активного отдыха и праздничных впечатлений: заработали все ключевые объекты одновременно.
Центральным объектом комплекса стал тематический каток «Вокруг света» с эксклюзивным зимним оформлением. Работает бесплатная ледяная горка. Вечером гости могут посетить «волшебный» кинотеатр под открытым небом — в первый день работы с 19:00 там показывают фильмы о Гарри Поттере (6+).
Организованы на острове также: уютная зона с очагом для посиделок, почта Деда Мороза и концертная площадка, где по выходным будут выступать музыкальные коллективы.
Вход на территорию парка и посещение кинотеатра являются бесплатными.
