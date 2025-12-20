Ричмонд
Минздрав запретил ввоз в Беларусь опасных биодобавок

МИНСК, 20 дек — Sputnik. В Минздраве Беларуси сообщили о введенном запрете на ввоз, хранение, транспортировку и использование биологически активных добавок произведенных российским предприятием «Сапплемент Групп».

Источник: Sputnik.by

Решение закреплено постановлением замминистра здравоохранения — главного государственного санитарного врача от 20 декабря 2025 года № 82.

В ходе государственного санитарного надзора специалисты выявили факты реализации этих биодобавок, не соответствующих требованиям безопасности по содержанию биоактивных веществ:

В частности, в биодобавке Витамин D3+К2 содержание витамина Д3 превышало максимальную суточную дозу в 16,6 раза. В биодобавке «NMN» содержалось в 4 раза больше предельно возможной суточной дозы b-никотинамида мононуклеотида.

В биодобавке «Астаксантин» содержание основного вещества в суточной дозе было превышено в 1,6 раза. В биодобавке «Кофеин» основное действующее вещество превышало допустимые объемы в 1,3 раза.

В добавке «Метилкобаламин B12» специалисты выявили превышение суточной дозы витамина В12 в 111 раз. в биодобавке Ресвератрол + Биотин содержалось 6,7 раза больше максимальной суточной дозы ресвератрола.

Было также выявлено превышение допустимых доз веществ и в других биодобавках российского производителя, сообщили в ведомстве.

«Бесконтрольный прием биологически активных добавок к пище может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья, начиная от легких побочных эффектов и заканчивая тяжелыми поражениями внутренних органов», — говорится в сообщении Минздрава.

Специалисты ведомства посоветовали не принимать любые биодобавки бесконтрольно и перед началом приема консультироваться с врачами.