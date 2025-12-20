Ричмонд
В Ростовской области выросли цены на мясо и колбасу

В Ростовской области за неделю подорожали мясо и колбаса.

Источник: Комсомольская правда

По данным Ростовстата, с 9 по 15 декабря в регионе выросли средние цены на мяса и вареную колбасу.

Так, за неделю говядина в среднем по области подорожала с 654,82 рубля до 657,41 рублей. за килограмм. Самая низкая цена зафиксирована в Сальске и Волгодонске — около 615 рублей, а самая высокая в Таганроге — 675,26 рублей.

Средняя цена на свинину выросла на 49 копеек и теперь составляет 423,96 рубля за килограмм. Дешевле всего она продается в Ростове за 406,63 рубля, а дороже всего в Миллерово.

Вареная колбаса также подорожала: с 580,57 рублей до 581,38 рубль за килограмм в среднем по региону. При этом в некоторых городах, например, в Сальске и Миллерово, ее цена, наоборот, немного снизилась.

