Без декларации: белорусская таможня нашла «клад» в багаже мексиканца

По информации ГТК, мужчина прибыл в пункт пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе на рейсовом автобусе. Драгоценности на сумму около 40 тыс. белорусских рублей (около 13,5 тысяч долларов) лежали в его сумке с багажом.