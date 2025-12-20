Ричмонд
Без декларации: белорусская таможня нашла «клад» в багаже мексиканца

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Гродненские таможенники пресекли нелегальный ввоз в Беларусь серебряных украшений и золотых слитков, иностранный гражданин пытался ввезти их без декларации, сообщили в Государственном таможенном комитете в субботу.

Источник: Sputnik.by

«Подлежащие декларированию при перемещении через границу порядка 40 разных изделий из серебра и два золотых слитка обнаружили гродненские таможенники у гражданина Мексики, следовавшего из Литвы», — говорится в сообщении ведомства.

По информации ГТК, мужчина прибыл в пункт пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе на рейсовом автобусе. Драгоценности на сумму около 40 тыс. белорусских рублей (около 13,5 тысяч долларов) лежали в его сумке с багажом.

Иностранец решил скрыть информацию о ввозимых украшениях и выбрал для пересечения границы зеленый коридор, рассказали в таможенном комитете.

В отношении мужчины начат административный процесс, ему придется заплатить штраф в размере 30% от стоимости незадекларированных драгоценностей.