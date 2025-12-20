Без декларации: белорусская таможня нашла «клад» в багаже мексиканца

«Подлежащие декларированию при перемещении через границу порядка 40 разных изделий из серебра и два золотых слитка обнаружили гродненские таможенники у гражданина Мексики, следовавшего из Литвы», — говорится в сообщении ведомства.
По информации ГТК, мужчина прибыл в пункт пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе на рейсовом автобусе. Драгоценности на сумму около 40 тыс. белорусских рублей (около 13,5 тысяч долларов) лежали в его сумке с багажом.
Иностранец решил скрыть информацию о ввозимых украшениях и выбрал для пересечения границы зеленый коридор, рассказали в таможенном комитете.
В отношении мужчины начат административный процесс, ему придется заплатить штраф в размере 30% от стоимости незадекларированных драгоценностей.