Минздрав назвал новшества в работе скорой помощи и сроки ожидания бригады

И уточнили, что время ожидания экстренного вызова (угроза жизни) в городе составляет 20 минут и 35 минут в других населенных пунктах. Что касается времени ожидания неотложного вызова, то в городах оно составляет до 75 минут, а для сельской местности — 90 минут.