Минздрав назвал новшества в работе скорой помощи и сроки ожидания бригады

Минздрав Беларуси назвал новшества в работе скорой помощи и сроки ожидания бригады. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В силу вступило постановление Минздрава № 179 «Об организации работы службы скорой медицинской помощи» от 4 ноября 2025 года. В документе была утверждена Инструкция о порядке организации работы службы скорой медицинской помощи. Кроме того, были установлены актуализированные формы документов.
«Важно: постановление приводит в соответствие существующую структуру службы скорой медицинской помощи в Республики Беларусь», — заметили в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что обновление документации было необходимо для введения процесса цифровизации в оперативное управление данной сферы системы здравоохранения. Постановлением были сохранены основные подходы организации работы скорой медпомощи.
Неизменными остались следующие задачи. Указаны выполнение функций службы СМП в повседневной деятельности; нормативы времени ожидания бригады СМП при выполнении экстренных и неотложных вызовов; период эпидемического подъема заболеваемости; режим чрезвычайной ситуации; режим повседневной готовности.
«Остались прежними сроки ожидания — они зависят от категории вызова и места проживания пациента», — подчеркнули в Минздраве.
И уточнили, что время ожидания экстренного вызова (угроза жизни) в городе составляет 20 минут и 35 минут в других населенных пунктах. Что касается времени ожидания неотложного вызова, то в городах оно составляет до 75 минут, а для сельской местности — 90 минут.
В документе дополнительно были внесены нововведения. В частности, появились новые структуры — областной и межрайонные центры СМП. Были прописаны их функции и даны определения. Также организовано межрайонное взаимодействие организаций скорой медпомощи.
В пресс-службе заметили: при необходимости уменьшения времени ожидания бригады скорой медпомощи, зарегистрированный вызов может быть перенаправлен с одной административной территории на другую. Подобное является особенно важным в момент возникновения ЧС на межрайонном уровне.
Вместе с тем на областном и межрайонном уровне был определен порядок приема, регистрации, передачи вызовов бригадам скорой медицинской помощи. А еще появился новый повод в неотложных вызовах — «консультация психиатрической бригады СМП».
Время ожидания данной бригады в городе составит не больше 195 минут и 210 минут — в иных населенных пунктах с момента регистрации вызова до прибытия бригады по адресу вызова. Был установлен порядок взаимодействия с бригадами неотложной медпомощи амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения.
Как и ранее служба скорой медицинской помощи не будет выполнять функции, которые не входят в ее компетенции. Также был внесен пункт о неосуществлении транспортировок бригадами СМП (бригадами НМП) лиц из организаций здравоохранения в места их проживания (пребывания).
