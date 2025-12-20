Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере СМИ

Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада», водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову восемь лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода. Актер отбывал наказание в белгородской колонии с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока.