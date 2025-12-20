Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере СМИ

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере средств массовой информации в России, следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В пятницу, 19 декабря, в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы по Москве были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Михаила Ефремова. В качестве основного вида деятельности, согласно документам, значится «представление в средствах массовой информации», а в качестве дополнительного — «деятельность в области фотографии».
При этом, как следует из документов, Ефремов ранее дважды регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя — в 2010 и в 2012 годах, однако в дальнейшем прекращал деятельность.
В марте Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова об УДО.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада», водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову восемь лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода. Актер отбывал наказание в белгородской колонии с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока.