Путь из Кишинева в Одессу теперь занимает больше 10 часов: Как выехать из Молдовы на Украину — ситуация на границе

В связи со сложившейся ситуацией в приграничной зоне Пограничная полиция сообщает, что через пограничный переход Тудора-Староказачье пересечение границы в направлении Белгород-Днестровска (Украина) разрешено для всех путешественников без ограничений.
В направлении Одессы пересечение разрешено только гражданам Украины и транспортным средств массой до 7 тонн.
Пограничный переход Паланка-Маяки-Удобное пересечение границы на выезде из Республики Молдова разрешено только гражданам Украины, направляющихся в Одессу, и транспортным средствам массой до 7 тонн.
Пограничная полиция рекомендует гражданам воздержаться от поездок в этом направлении.
КПП Атаки-Могилев-Подольский: очереди есть, но небольшие. Движение осуществляется бесперебойно, время пересечения границы минимально, сообщает Пограничная полиция Молдовы.
Фото: Пограничная полиция РМ.
КПП Окница-Сокиряни,
КПП Унгурь-Бронница,
КПП Бричаны-Росошаны.
Теперь путь из Кишинева в Одессу занимает больше 10 часов для граждан Молдовы.
Куда обращаться.
Для получения актуальной информации о состоянии трансграничного движения и других подробностей рекомендуем обратиться к официальной странице Пограничной полиции.
https://border.gov.md/index.php/camere-web или звонить по телефону: +373 22 259 717.