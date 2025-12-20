Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путь из Кишинева в Одессу теперь занимает больше 10 часов: Как выехать из Молдовы на Украину — ситуация на границе

Пограничная полиция рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Одесскую область.

Источник: Комсомольская правда

В связи со сложившейся ситуацией в приграничной зоне Пограничная полиция сообщает, что через пограничный переход Тудора-Староказачье пересечение границы в направлении Белгород-Днестровска (Украина) разрешено для всех путешественников без ограничений.

В направлении Одессы пересечение разрешено только гражданам Украины и транспортным средств массой до 7 тонн.

Пограничный переход Паланка-Маяки-Удобное пересечение границы на выезде из Республики Молдова разрешено только гражданам Украины, направляющихся в Одессу, и транспортным средствам массой до 7 тонн.

Пограничная полиция рекомендует гражданам воздержаться от поездок в этом направлении.

КПП Атаки-Могилев-Подольский: очереди есть, но небольшие. Движение осуществляется бесперебойно, время пересечения границы минимально, сообщает Пограничная полиция Молдовы.

Фото: Пограничная полиция РМ.

КПП Окница-Сокиряни,

КПП Унгурь-Бронница,

КПП Бричаны-Росошаны.

Теперь путь из Кишинева в Одессу занимает больше 10 часов для граждан Молдовы.

Куда обращаться.

Для получения актуальной информации о состоянии трансграничного движения и других подробностей рекомендуем обратиться к официальной странице Пограничной полиции.

https://border.gov.md/index.php/camere-web или звонить по телефону: +373 22 259 717.