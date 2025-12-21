В Омске открылся волшебный каток «Вокруг света» с огромной светящейся луной

В Омске в парке «Вокруг света» на Зелёном острове торжественно открыли главную зимнюю площадку города. Центром праздника стал большой каток, украшенный в стиле «Маленького принца» и освещённый огромной светящейся луной, которая находится у кинотеатра.
Гостей ждала яркая программа с музыкантами и фаер-шоу. Детям особенно понравились бесплатная ледяная горка и «волшебный» кинотеатр под открытым небом, где показывают фильмы о Гарри Поттере. А ещё здесь есть уютная зона с очагом для взрослых и почта Деда Мороза.
Теперь это место, где понравится всем — и детям, и взрослым. По выходным на концертной площадке будут выступать музыкальные коллективы, создавая праздничное настроение каждому гостю.