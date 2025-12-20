«В возрасте от трех до восьми лет». Минздрав сказал про семь детей, которые находятся в больнице после пожара в квартире в Столине

В квартире одного из домов случился пожар в квартире на третьем этаже, а также задымление в квартирах на четвертом и пятом этажах. В ведомстве заметили, что состояние всех поступивших средней тяжести и удовлетворительное. На момент осмотра угрозы жизни нет.