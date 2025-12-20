«В возрасте от трех до восьми лет». Минздрав сказал про семь детей, которые находятся в больнице после пожара в квартире в Столине

Минздрав сообщил, что семь детей находятся в больнице после пожара в квартире в Столине. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Врачами Столинской Центральной районной были выполнены диагностические осмотры и назначения лечения детям и взрослым, поступившим в больницу из одного из домов, который расположен на улице Гагарина в Столине.
«Всего госпитализированы — 7 детей (из них 5 в возрасте от 3 до 8 лет, 2 подростков в возрасте 15−18 лет), 3 взрослых», — привели подробности в Минздраве.
В квартире одного из домов случился пожар в квартире на третьем этаже, а также задымление в квартирах на четвертом и пятом этажах. В ведомстве заметили, что состояние всех поступивших средней тяжести и удовлетворительное. На момент осмотра угрозы жизни нет.
Все поступившие в больницу были госпитализированы, им назначено лечение. Кроме того, их осмотрели терапевт, педиатр, хирург, дежурный реаниматолог. Врачами проводятся все необходимые процедуры для того, чтобы стабилизировать состояние пострадавших.
«В палатах подключен кислород, проводятся другие необходимые динамические процедуры по клиническим протоколам Минздрава», — сообщили в ведомстве.
Ранее Минздрав Беларуси назвал новшества в работе скорой помощи и сроки ожидания бригады.
Кстати, глава Минздрава Александр Ходжаев сказал, почему выросли очереди в поликлиниках Беларуси: «Люди просят и требуют дать конкретную процедуру, которая, как они считают, может им помочь».
Вместе с тем глава Минздрава сказал, что очередь на операцию по замене сустава сократилась с 3−5 лет до 5 месяцев.