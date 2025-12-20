В Волгодонске водитель на «ВАЗе» сбил подростка и скрылся

Вечером 19 декабря в Волгодонске на проспекте Курчатова произошло ДТП с несовершеннолетней девушкой. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21093» проехал на красный свет светофора и сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку. После наезда молодой человек не оказал помощь пострадавшей и скрылся с места происшествия. Позже его разыскали сотрудники полиции.
Подростка с травмами доставили в больницу. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
