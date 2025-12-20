Дирижер Кондрашев заявил, что среди современников нет равных Чайковскому

— Конечно, могут! И вполне себе прекрасно договариваются. В истории существовали — и поныне существуют — оркестры без дирижера. Правда, есть одно «но»: таким оркестрам времени на репетиции требуется в разы больше, чем с дирижером. И это происходит по той причине, что те самые «договоренности», особенно в коллективе, где больше десяти музыкантов, требуют постоянных согласований артистов между собой. И вот эти самые согласования «съедают» огромное количество репетиционного времени. Потому что даже без дирижера в каждое мгновение звучания музыки кто-то из артистов все равно будет выполнять функции дирижера. Чаще всего это концертмейстер оркестра, первая скрипка, который начнет или взмахивать смычком, или кивать головой в такт музыке. И по сути ничего не изменится: появится дирижер, только сидящий со скрипкой в руках. Когда флейтист или трубач играют соло в оркестре, то в такой момент именно эти музыканты становятся дирижерами, если за пультом нет маэстро. Так вот, обо всем этом предстоит еще и договариваться между собой. При наличии дирижера такой необходимости в бесконечных согласованиях нет.