Проект «Авито Услуг» помог восстановить исторические места в 11 городах России

В каждом городе есть исторические места — здания и художественные объекты, — которые дороги жителям. Они связаны с судьбой многих поколений и просто очень красивы. Без них города потеряли бы значительную долю своего шарма, а люди — связь с прошлым. Со временем здания и артефакты ветшают и разрушаются, приходит пора их восстанавливать. В этом году профессиональные мастера-ремонтники и волонтеры объединились, чтобы спасти исторические объекты в разных уголках страны. Как прошла уникальная акция, и почему это должно стать традицией — в материале «Газеты.Ru».