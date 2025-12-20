Минздрав сказал белорусам о вызовов скорой помощи с консультацией психиатра. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Минздрав назвал новшества в работе скорой помощи и сроки ожидания бригады. Вместе с тем в ведомстве сказали, что появился новый повод в неотложных вызовах — консультация психиатрической бригады скорой медицинской помощи.
Вместе с тем было определено время ожидания указанной бригады. В городе оно составит не более 195 минут, а в иных населенных пунктах — 210 минут с момента регистрации вызова до прибытия бригады по адресу вызова.
Тем временем Минздрав Беларуси запретил сразу восемь опасных БАД, включая витамины и кофеин.
