Минздрав сказал белорусам о вызовов скорой помощи с консультацией психиатра

Белорусы смогут вызвать скорую помощь с консультаций психиатрической бригады.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав сказал белорусам о вызовов скорой помощи с консультацией психиатра. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Минздрав назвал новшества в работе скорой помощи и сроки ожидания бригады. Вместе с тем в ведомстве сказали, что появился новый повод в неотложных вызовах — консультация психиатрической бригады скорой медицинской помощи.

Вместе с тем было определено время ожидания указанной бригады. В городе оно составит не более 195 минут, а в иных населенных пунктах — 210 минут с момента регистрации вызова до прибытия бригады по адресу вызова.

Тем временем Минздрав Беларуси запретил сразу восемь опасных БАД, включая витамины и кофеин.

Кстати, Минздрав сказал про семь детей, которые находятся в больнице после пожара в квартире в Столине: «В возрасте от трех до восьми лет».