Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец пекарни «Машенька» рассказал, что получил в подарок от Путина

Владелец пекарни «Машенька» получил шампанское и варенье в подарок от Путина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал РИА Новости, что получил в подарок от президента РФ Владимира Путина шампанское и варенье.

Ранее в пресс-службе российского лидера сообщили, что президент РФ Владимир Путин получил в субботу корзину с выпечкой из люберецкой пекарни «Машенька», владелец которой накануне обратился к главе государства в ходе прямой линии.

«Это были разные очень вкусные варенья, это шампанское к рождественскому столу, ну и разные другие деликатесы», — рассказал Максимов.

Он добавил, что угощения от президента еще не пробовал.