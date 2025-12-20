Владелец пекарни «Машенька» рассказал, что получил в подарок от Путина

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал РИА Новости, что получил в подарок от президента РФ Владимира Путина шампанское и варенье.
Ранее в пресс-службе российского лидера сообщили, что президент РФ Владимир Путин получил в субботу корзину с выпечкой из люберецкой пекарни «Машенька», владелец которой накануне обратился к главе государства в ходе прямой линии.
«Это были разные очень вкусные варенья, это шампанское к рождественскому столу, ну и разные другие деликатесы», — рассказал Максимов.
Он добавил, что угощения от президента еще не пробовал.