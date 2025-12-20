Минздрав опубликовал график работы медучреждений региона во время новогодних праздников

Минздрав опубликовал график работы медучреждений Калининградской области во время новогодних праздников.
Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет работать по следующему графику:
31 декабря и 1, 4, 7, 8, 11 января — выходные дни;
2, 3, 5, 6, 9 и 10 января в поликлинических отделениях лечебных учреждений будет функционировать дежурная служба и неотложная помощь.
Больницы и травматологические пункты работают круглосуточно. Для экстренной помощи при зубной боли необходимо обращаться к дежурному врачу в Областной стоматологической поликлинике на Клинической, 69. Городская станция скорой медицинской помощи функционирует круглосуточно. Вызвать бригаду СМП можно по телефонам: 103, 03 и 112.