Минздрав опубликовал график работы медучреждений региона во время новогодних праздников

Расписание будет действовать с 31 декабря по 11 января.

Источник: Калининград.Ru

Минздрав опубликовал график работы медучреждений Калининградской области во время новогодних праздников.

Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет работать по следующему графику:

31 декабря и 1, 4, 7, 8, 11 января — выходные дни;

2, 3, 5, 6, 9 и 10 января в поликлинических отделениях лечебных учреждений будет функционировать дежурная служба и неотложная помощь.

Больницы и травматологические пункты работают круглосуточно. Для экстренной помощи при зубной боли необходимо обращаться к дежурному врачу в Областной стоматологической поликлинике на Клинической, 69. Городская станция скорой медицинской помощи функционирует круглосуточно. Вызвать бригаду СМП можно по телефонам: 103, 03 и 112.