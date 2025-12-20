Полиция Киева признала появление флага России над городом

Однако спустя час с небольшим после этого в том же Telegram-канале киевской полиции было опубликовано сообщение: «Внимание! Уточненная информация! После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали события устанавливаются». Это сообщение содержало ссылку на опубликованное ранее опровержение новости о дроне с российским триколором.