Полиция Киева признала появление флага России над городом

«Официально. Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом — фейк. Полиция Киева проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях: она своего подтверждения не нашла», — утверждало киевское правоохранительное управление в Telegram-канале.
Однако спустя час с небольшим после этого в том же Telegram-канале киевской полиции было опубликовано сообщение: «Внимание! Уточненная информация! После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали события устанавливаются». Это сообщение содержало ссылку на опубликованное ранее опровержение новости о дроне с российским триколором.
Ранее украинское издание «Новости. Live» сообщило, что неизвестные запустили над центром Киева беспилотник с флагом России. Оно опубликовало в Telegram-канале видеоролик, снятый жителем украинской столицы. На нем видно, как в небе летает небольшой квадрокоптер, к которому на тросе прикреплен российский триколор.