Полиция Киева признала появление флага России над городом

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция Киева сначала опровергла появление в небе над центром украинской столицы дрона с флагом России, назвав сообщение об этом фейком, однако позднее признала, что это правда.

Источник: Кадр видео из соцсетей

«Официально. Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом — фейк. Полиция Киева проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях: она своего подтверждения не нашла», — утверждало киевское правоохранительное управление в Telegram-канале.

Однако спустя час с небольшим после этого в том же Telegram-канале киевской полиции было опубликовано сообщение: «Внимание! Уточненная информация! После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали события устанавливаются». Это сообщение содержало ссылку на опубликованное ранее опровержение новости о дроне с российским триколором.

Ранее украинское издание «Новости. Live» сообщило, что неизвестные запустили над центром Киева беспилотник с флагом России. Оно опубликовало в Telegram-канале видеоролик, снятый жителем украинской столицы. На нем видно, как в небе летает небольшой квадрокоптер, к которому на тросе прикреплен российский триколор.