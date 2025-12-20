Волшебство и грация. Новогодний бал проходит в Академии управления при Президенте

Академия управления погрузилась в атмосферу настоящей сказки. Учреждение вновь распахнуло свои двери для всех, кто готов хотя бы на несколько часов поверить в чудеса, оставить заботы за порогом и позволить новогоднему волшебству стать реальностью. «Мы так ждали этот новогодний бал. Пускай рождественская сказка в Академии управления случится, а самые достойные получат почетный титул короля и королевы новогоднего бала», — сказала проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Валентина Швайко.