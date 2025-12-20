Волшебство и грация. Новогодний бал проходит в Академии управления при Президенте

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одно из самых ожидаемых и ярких событий уходящего года — традиционный новогодний бал с участием самых элегантных и талантливых студентов — проходит в Академии управления при Президенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Академия управления погрузилась в атмосферу настоящей сказки. Учреждение вновь распахнуло свои двери для всех, кто готов хотя бы на несколько часов поверить в чудеса, оставить заботы за порогом и позволить новогоднему волшебству стать реальностью. «Мы так ждали этот новогодний бал. Пускай рождественская сказка в Академии управления случится, а самые достойные получат почетный титул короля и королевы новогоднего бала», — сказала проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Валентина Швайко.
Именно в этот вечер галантные и мужественные кавалеры сошлись в головокружительном вальсе с прекрасными и грациозными дамами, словно ожившие герои классических романов и сказок. Ритм танца захватывает, а искрящиеся улыбки создают неповторимую атмосферу праздника. Особую изюминку мероприятию придал традиционный вальс с курсантами Академии МВД, Военной академии, военного факультета БНТУ и Университета гражданской защиты МЧС.
Праздник не обошелся без Деда Мороза и Снегурочки, которые принесли с собой смех, подарки и еще больше чудесной атмосферы, пожелав всем присутствующим удачи и исполнения желаний в наступающем году. -0-