«Нам всем пора очнуться». Панченко развенчала миф о том, что западное — лучшее

Диана Панченко поделилась историей о том, как знакомая свекрови побывала в Минске и ее переполняли самые приятные впечатления. «Она говорит о классных дорогах, как много молодежи на улице, как чисто, как все здорово и приятно. А приехала эта женщина из Европы. Буквально несколько дней до того, как она была в Минске, она побывала в Париже, где у нее украли кошелек, — рассказала украинская журналистка житейскую историю. — Все меняется на наших глазах. Условный Париж, который когда-то нам казался эталоном современной архитектуры, элегантности, кухни, порядка. Сегодня это город, в который уже просто нельзя приехать, чтобы у тебя что-нибудь не украли. И это уже ни для кого не открытие. В Украине рассказывали, что западное, европейское, американское — это лучше всего. А эта история про Минск и Париж просто отображение того, что нам всем пора очнуться».