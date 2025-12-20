«Нам всем пора очнуться». Панченко развенчала миф о том, что западное — лучшее

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Через 10 лет не будет ни Европейского союза, ни НАТО. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказала украинская журналистка Диана Панченко.
Рассуждая на тему ситуации в мире, Диана Панченко отметила: «Готова поспорить, что через 10 лет не будет ни ЕС, ни НАТО». Украинская журналистка добавила, что время сейчас такое, когда просто на глазах все сверхбыстро меняется.
Диана Панченко поделилась историей о том, как знакомая свекрови побывала в Минске и ее переполняли самые приятные впечатления. «Она говорит о классных дорогах, как много молодежи на улице, как чисто, как все здорово и приятно. А приехала эта женщина из Европы. Буквально несколько дней до того, как она была в Минске, она побывала в Париже, где у нее украли кошелек, — рассказала украинская журналистка житейскую историю. — Все меняется на наших глазах. Условный Париж, который когда-то нам казался эталоном современной архитектуры, элегантности, кухни, порядка. Сегодня это город, в который уже просто нельзя приехать, чтобы у тебя что-нибудь не украли. И это уже ни для кого не открытие. В Украине рассказывали, что западное, европейское, американское — это лучше всего. А эта история про Минск и Париж просто отображение того, что нам всем пора очнуться».
«Многие из нас еще думают, что все будет как раньше, как до войны. К сожалению, не будет ни в России, ни в Украине, ни где-нибудь еще. Покой пока нам только снится. Потому что есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы сохранить старый порядок», — констатировала украинская журналистка.
Диана Панченко отметила, что пора называть вещи своими именами: «Мы столько лет жили в оковах псевдолиберальных ценностей, бюрократической пропаганды. И все это пора уже выбросить на свалку истории. Сегодня реально есть силы, которые хотят просто рационального подхода. Грубо говоря, подхода, когда каждому по способностям. Есть страны, которые хотят защитить свой суверенитет, хотят работать, зарабатывать, люди в этих странах хотят растить детей и так далее. И есть силы, которые хотят оставить все как есть, которые считают себя исключительными, что они вправе решать за других».
«Мы видим борьбу между этими силами. И, безусловно, новый мировой порядок случится, он сформируется. Другой вопрос: каким он будет и какой ценой достанется?» — резюмировала украинская журналистка. -0-