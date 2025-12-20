Александр Беглов, Александр Бельский и Дед Мороз зажгли Елку на Дворцовой площади

20 декабря на Дворцовой площади в Петербурге состоялось торжественное зажжение огней на главной городской елке. В мероприятии приняли участие Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка, губернатор города Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и жители города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Вместе с горожанами мы начинаем праздновать Новый год на одной из самых красивых площадей мира, — рассказал Александр Беглов. К слову, в этом году главную елку города — 120-летнее дерево из Ломоносовского района Ленобласти. Его высота составляет около 30 метров, а диаметр кроны по нижним веткам — около 10 метров.
Елку в этот раз украсили в ретро-стиле с использованием традиционных элементов 1950−60-х годов: флажков, серпантина, ретро-ламп, елочных игрушек в виде шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет и щелкунчиков. Всего на елке более 300 игрушек ручной работы, несколько тысяч метров светодиодных и ретро-гирлянд. А на вершине дерева — пятиконечная звезда.