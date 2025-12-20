Шествие Дедов Морозов и Снегурочек собрало в Гродно более 700 участников

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Шествие Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей собрало в Гродно более 700 участников, передает корреспондент БЕЛТА.
Главный гродненский новогодний волшебник из-за погоды не смог выполнить обещание и прилететь в город над Неманом на вертолете. Быстро переиначив планы, он добрался в ЦСК «Неман», где в 15.30 дали старт праздничным развлечениям. Со стадиона Дед Мороз со Снегурочкой отправились на пл. Ленина, где собралось более 700 участников шествия — 150 пар их коллег из разных учреждений и предприятий города, а еще сказочных персонажей.
Только и успевает раздавать конфеты Дед Мороз и Снегурочка из Гродненского центра стандартизации и метрологии: «Участвуем мы не впервые, много лет приходим на шествие. Стараемся атмосферу создать, детям и взрослым радость подарить. Дети, кстати, очень активные. Только начало праздника, а половины мешка конфет как не бывало. Стихи очень красивые рассказывают. Хотя снега и нету, но атмосфера все равно волшебная».
А главные праздничные герои, которые в обычной жизни работают на Гродненском стеклозаводе, сегодня на вечер стали волшебниками. «Пятый год мы в паре приходим на шествие. Коллег сменили, у которых опыт значительно побольше. Радуем деток. Они старательно читают стихи, поют песни про елочку, в прошлом году запомнился молодой человек, который удивил нас, рассказав стихотворение Сергея Есенина. В этом году тоже ждем интересных моментов. И, конечно, готовы порадовать не только маленьких, но и взрослых», — сказал Дед Мороз. Снегурочка дополнила: «Я второй год выхожу радовать деток. Все так здорово организованно, одним словом — волшебно».
С интересом наблюдает за шествием, наверное, самая маленькая Снегурочка на празднике 4-летняя Алиса. «Мы очень любим праздники, стараемся принимать участие во всех городских активностях. Были уже сегодня в драматическом театре на елке. Решили прийти и на зажжение главной елочки в городе. И мы всегда стараемся соответствовать тематике мероприятия, поэтому дочка в костюме Снегурочки, пусть и совсем маленькой. Для нее это интересно — не только посмотреть, но и стать участницей», — поделилась мама Екатерина.
Шествие под звуки оркестра прошло по ул. Советской, в конце колонны проехали передвижные инсталляции от организаций и предприятий города. Все участники желали гродненцам и гостям города над Неманом счастья, радости и всего самого доброго в наступающем году. В ответ им тоже звучали теплые слова.
На пл. Советской случилось главное — символ 2025 года Змея передала «ключ» от Нового года Лошади — символу грядущего. После чего засияла тысячей огней 30-метровая новогодняя красавица, украшающая площадь. Для гостей праздника подготовили выступление конников «Золотая шпора» и огненное шоу.
К слову, открыли сегодня на пл. Советской и терем Деда Мороза, который будет работать ежедневно с 21 декабря по 11 января. За рассказанное стихотворение ребята смогут получить от Дедушки Мороза сладкий подарок. -0-
Фото Леонида Щеглова.