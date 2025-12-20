Шествие Дедов Морозов и Снегурочек собрало в Гродно более 700 участников

А главные праздничные герои, которые в обычной жизни работают на Гродненском стеклозаводе, сегодня на вечер стали волшебниками. «Пятый год мы в паре приходим на шествие. Коллег сменили, у которых опыт значительно побольше. Радуем деток. Они старательно читают стихи, поют песни про елочку, в прошлом году запомнился молодой человек, который удивил нас, рассказав стихотворение Сергея Есенина. В этом году тоже ждем интересных моментов. И, конечно, готовы порадовать не только маленьких, но и взрослых», — сказал Дед Мороз. Снегурочка дополнила: «Я второй год выхожу радовать деток. Все так здорово организованно, одним словом — волшебно».