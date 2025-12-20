На Молдову надвигается настоящая зима: Снегопады, гололед и морозы до −10 градусов

Синоптики предупреждают о приходе Молдову настоящей зимы.
23 и 24 декабря на севере и в центре страны ожидаются снегопады, а температура по ночам опустится до −8 градусов.
На юге страны в эти дни будут дожди.
Уже 27 декабря днем будет −3 градуса днем.
Возможны гололеды.
Ну хотя бы зиму настоящую увидим.
Но при нынешних тарифах на отопление и газ, такая погода — катастрофа для жителей Молдовы.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Продавцы Центрального рынка клянутся, что цены к Новому году поднимать не будут: «Покупателей и так почти нет, такого кошмара никогда еще не было».
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный рынок столицы и узнал, почем нынче самые популярные продукты (далее…).
Знатоки из «Что? Где? Когда?» растерялись, увидев странный столовый прибор из Кишинева: Жительница столицы в своем доме открыла выставку редких антикварных вещей.
Попадая в дом Алы Чобану, окунаешься в атмосферу Кишинева 100−150-летней давности (далее…).
Грузовик с вооружением попал в Молдову из Украины — финальное заявление: Чем чаще меняются версии, тем очевиднее попытка властей прикрыть свой провал разными страшилками.
Власти утверждают что контрабанда с оружием не проходила через Приднестровье, она пришла из Украины через таможенный пункт на юге (далее…).