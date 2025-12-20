Ричмонд
На Молдову надвигается настоящая зима: Снегопады, гололед и морозы до −10 градусов

Синоптики предупреждают о приходе морозов.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупреждают о приходе Молдову настоящей зимы.

23 и 24 декабря на севере и в центре страны ожидаются снегопады, а температура по ночам опустится до −8 градусов.

На юге страны в эти дни будут дожди.

Уже 27 декабря днем будет −3 градуса днем.

Возможны гололеды.

Ну хотя бы зиму настоящую увидим.

Но при нынешних тарифах на отопление и газ, такая погода — катастрофа для жителей Молдовы.

