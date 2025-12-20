Огни зажгли на главной елке Бреста

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Огни на главной елке Бреста зажгли 20 декабря, передает корреспондент БЕЛТА.
Самая высокая елка областного центра (24 м) установлена на площади Ленина. Вокруг нее залит каток. Его тоже задействовали на сегодняшнем празднике, устроив театрализованное представление с элементами фигурного катания. Оказалось, Снегурочка выступает в шоу «Звезды на льду». Свое мастерство внучка Деда Мороза продемонстрировала брестчанам. На сцене артисты исполняли зажигательные песни и танцы, говорили о семье, друзьях, празднике — всем, что объединяет белорусов.
«Для каждого из нас Новый год — это семейный праздник, в который всегда ожидаем чудес, волшебства, теплоты. Хочется, чтобы 2026 год принес каждому любовь, веру, надежду, исполнение желаний. Пусть окружают дорогие люди, потому что счастье именно в родных, наших детях. Если мы будем вместе, думаю, сможем больше сделать не только для своей семьи, но и для нашего любимого города», — сказал председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.
Татьяна Псыщаница пришла сегодня на площадь Ленина с сыном и дочерью. «Новый год любим за то, что он приносит какое-то волшебное чувство каждому человеку. В этот праздник все мы верим в чудеса, это очень радостные, прекрасные, вдохновляющие моменты. Отмечаем в большом семейном кругу, собирается много родственников. Придумываем что-то интересное, веселое, чтобы каждый Новый год запомнился своей особенностью», — поделилась брестчанка.
В семье украшают каждую комнату, ставят елку, каждый раз к ее убранству добавляют какую-то новую игрушку. «Настолько любимый праздник, что максимально им живу», — добавила Татьяна. По ее словам, Брест в этом году очень красиво украшен, появились новые локации. При этом в убранстве областного центра сохранили его отличительный стиль.
Ольга Струневская на открытие главной елки города также пришла с детьми. Это семейная традиция. «Грандиозное событие, которое погружает в предновогоднюю атмосферу. Очень нам нравится. Новый год — это волшебство, особенно для детей. Они ждут Деда Мороза, подарков. Каждый раз празднуем дома в семейном кругу, к нам родственники приходят. Вместе делаем салаты, курочку запекаем. Такие у нас традиции», — рассказала Ольга.
В Бресте сегодня дали старт зимним праздникам. «Конечно, впереди ждут сюрпризы. В новогоднюю ночь наши артисты постараются создать особенную атмосферу. Небольшие мероприятия ожидаются 7 января. Отдельно хочу сказать про пятый фестиваль “Берестейские сани”, который будет удивлять всех кулинарными изысками, развлечениями, выступлениями артистов. Хочется с хорошим настроением и драйвом войти в Новый год. Мы хорошо работаем и умеем отдыхать», — подчеркнул председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский. Фестиваль «Берестейские сани» намечен на 17−18 января. -0-
Фото Виолетты Южаковой.