Огни зажгли на главной елке Бреста

«Для каждого из нас Новый год — это семейный праздник, в который всегда ожидаем чудес, волшебства, теплоты. Хочется, чтобы 2026 год принес каждому любовь, веру, надежду, исполнение желаний. Пусть окружают дорогие люди, потому что счастье именно в родных, наших детях. Если мы будем вместе, думаю, сможем больше сделать не только для своей семьи, но и для нашего любимого города», — сказал председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.