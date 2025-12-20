Глава МВД выступил с заявлением о ситуации с мигрантами в Беларуси

Министр внутренних дел Иван Кубраков на открытии обновленного здания управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома в субботу, 20 декабря, выступил с заявлением о ситуации с мигрантами в Беларуси. Подробности пишет БелТА.
Глава МВД отметил, что Беларусь ведет довольно открытую миграционную политику и всегда рада людям, которые приезжают в страну вне зависимости от их цели: отдых или же работа. Он добавил, что на нарушения действующего законодательства ведомство реагирует очень жестко. И напомнил о том, что иностранцев всегда предупреждают и разъясняют правила поведения и нахождения, особенности законодательства:
— То есть приехав в Беларусь, человек не может сказать, что не знает нашего законодательства — мы всегда и все доводим. Даже в подразделениях по гражданству и миграции, прежде чем оформлять какую-либо административную процедуру, всегда разъясняем законодательство.
Кубраков уточнил, что абсолютное большинство приезжающих в Беларусь ведут себя достойно, и охарактеризовал складывающуюся ситуацию так:
— Проблемных вопросов как таковых нет. Да, есть нарушители законодательства, и с этой категорией — свой алгоритм. Ведь мы всегда предупреждаем: если приехали к нам в республику, будьте добры соблюдать наше законодательство.
Министр внутренних дел заметил, что были иностранцы, которых в добровольном или же в принудительном порядке депортировали из страны. Он пояснил, что речь идет о тех, кто нарушил административное законодательство, в том числе миграционное. По его словам, решения о депортации не принимаются в том случае, если иностранец нарушил ПДД.
Иван Кубраков обратил внимание, что примерно к 3000 иностранцев в течение 2025 года были приняты меры по депортации из Беларуси. Он заметил, что при росте приезжающих в страну людей, включая трудовую миграцию, есть определенные вопросы с употреблением наркотиков:
— С этими людьми мы работаем. Количество таких преступлений увеличилось, но если говорить о преступлениях в отношении личности, то на сегодня наблюдаем снижение. Повторюсь, проблем нет. Мы полностью контролируем ситуацию, касающуюся нахождения иностранцев в нашей стране. И в этом плане на нарушения, особенно преступления, реагируем очень жестко.
