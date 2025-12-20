В Беларуси утверждена госпрограмма «Недра» на 2026−2030 годы

Ее целью является развитие минерально-сырьевой базы как основы экономической безопасности государства. «Программа направлена на повышение уровня геологической изученности территории, а также на воспроизводство и развитие минерально-сырьевой базы, повышение эффективности использования полезных ископаемых. В частности, госпрограммой предусматривается сводный целевой показатель, характеризующий покрытие территории страны геологическими картами нового поколения масштаба 1:200 000, — к 2030 году на уровне 60% (в 2025 году — 42%)», — пояснили в пресс-службе.