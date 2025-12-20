В Беларуси утверждена госпрограмма «Недра» на 2026−2030 годы

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждена государственная программа «Недра» на 2026−2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Ее целью является развитие минерально-сырьевой базы как основы экономической безопасности государства. «Программа направлена на повышение уровня геологической изученности территории, а также на воспроизводство и развитие минерально-сырьевой базы, повышение эффективности использования полезных ископаемых. В частности, госпрограммой предусматривается сводный целевой показатель, характеризующий покрытие территории страны геологическими картами нового поколения масштаба 1:200 000, — к 2030 году на уровне 60% (в 2025 году — 42%)», — пояснили в пресс-службе.
Объем финансирования госпрограммы — Br276 млн, в том числе Br273,3 млн — средства республиканского бюджета, Br2,7 млн — собственные средства организаций. -0-