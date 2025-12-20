В России грядет повышение утильсбора: как сэкономить при покупке автомобиля в 2026 году — практические советы

В России с 1 января 2026 года повысится стоимость утильсбора.
С 1 января 2026 года в России на 20% повысится стоимость утильсбора — новые цены затронут автомобили мощностью выше 160 лошадиных сил. Конкретное увеличение цен зависит от возраста автомобиля, типа таможенного оформления, объема двигателя и категории. В частности, утильсбор за китайский Geely Monjaro мощностью 238 лошадиных сил поднимется с 842 тысяч рублей до миллиона. Если же эта машина будет старше трех лет, то сбор составит около 1,6 миллиона рублей.
Чтобы сэкономить в условиях повышенного утильсбора, у россиян есть несколько вариантов. Самый простой: выбрать автомобиль мощностью до 160 л.с., и тогда стоимость утильсбора будет льготной и составит всего 3,4 тысячи рублей. Список подобных автомобилей, по аналогии с которыми можно выбрать себе нового «железного коня», представлен во второй половине материала. В случае, если более мощная машина все-таки необходима, россияне могут рассмотреть варианты господдержки, трейд-ин или покупки в другом городе, где цена на авто ниже. Подробнее об этих и многих других способах сэкономить, а также о том, как выбрать автомобиль, попадающий под льготную ставку утильсбора, — в материале URA.RU.
Как сэкономить на покупке нового автомобиля.
Есть несколько способов сэкономить при покупке автомобиля в 2026 году.
Средняя цена нового автомобиля в России в конце 2025 года достигла рекордных 3.43 миллиона рублей, а подержанного — 1.23 миллиона рублей. В условиях растущего рынка покупателю приходится искать любые возможности для экономии.
1. Использовать государственные программы поддержки.
Самый действенный способ — воспользоваться госпрограммами льготного автокредитования. В 2025 году на них выделены миллиарды рублей, что позволяет получить скидку от 10% до 35% от стоимости автомобиля. Максимальная скидка в 35% предусмотрена для покупателей электромобилей Evolute, до 25% — для жителей Дальнего Востока и до 20% — для льготных категорий граждан по всей России.
Программа распространяется на новые автомобили российского производства (Lada, УАЗ, «Москвич», некоторые модели Haval) и электромобили (Evolute, Voyah, Amberauto), стоимость которых не превышает 2 миллиона рублей. Право на льготу имеют семьи с детьми, медицинские работники, педагоги, военнослужащие, участники СВО и члены их семей, а также инвалиды.
2. Активно использовать трейд-ин и сравнивать предложения.
Сдача старого автомобиля в зачет при покупке нового — один из самых эффективных инструментов для получения скидки. Размер бонуса может колебаться от 100 до 200 тысяч рублей, но реальная цена выкупа у разных дилеров может сильно отличаться.
Перед визитом в салон эксперты советуют изучить рыночную стоимость своего автомобиля, разместив объявление на площадках вроде «Авто.ру». Это даст понимание реальной цены и основу для торга. Не стоит соглашаться на первое же предложение: обзвоните несколько салонов, в том числе в соседних регионах, и получите от них расчеты. Как показывает практика, конкуренция между дилерами позволяет сбить цену на сотни тысяч рублей. Например, журналисту URA.RU удалось снизить цену на седан Omoda с 2.479 млн до 1.86 млн рублей, получив выгодное предложение от дилера в другом городе.
3. Внимательно подходить к выбору кредита.
Россиянам следует внимательно подходить к покупке авто в кредит.
Хотя ключевая ставка в 2025 году остается высокой, многие производители предлагают субсидированные кредиты под минимальный процент, например, 0.01% годовых. Такие предложения могут быть выгодны, даже если у покупателя есть вся сумма: наличные можно положить на депозит под проценты.
Важно помнить, что «беспроцентные» кредиты часто сопровождаются обязательными страховыми продуктами (техпомощь, полис от некачественного топлива), отказ от которых ведет к отказу в кредите. Однако закон предоставляет «период охлаждения» в 14 дней, в течение которого от страховки можно отказаться. Аналогично, полис КАСКО, навязанный в салоне, часто оказывается на 20−30% дороже рыночного.
4. Рассмотреть покупку в другом городе.
Цены на одинаковые модели в разных регионах могут существенно различаться. Конкуренция в крупных городах часто выше, что делает предложения дилеров более гибкими. Разница в цене на кроссовер стоимостью 2.5−4 млн рублей между Москвой и, например, Екатеринбургом или Казанью может достигать 100−150 тысяч рублей. Эта сумма с лихвой покроет расходы на перелет, проживание и обратную дорогу на новом автомобиле.
5. Выбирать правильное время для сделки.
Стоимость утильсбора на многие машины остается льготной.
Менеджеры автосалонов получают премии за выполнение планов продаж, которые обычно подводятся в конце месяца или квартала. Если до выполнения плана не хватает нескольких сделок, продавцы могут быть готовы на значительные уступки, чтобы получить бонус. Именно в такие периоды проще всего добиться дополнительной скидки или получить в подарок зимнюю резину, дополнительное оборудование или сервисное обслуживание.
6. Торговаться за дополнительное оборудование.
Установка сигнализаций, парктроников, видеорегистраторов и других опций — традиционная статья дохода дилера с высокой наценкой. Практика показывает, что на эти услуги можно получить скидку в 50−60%, а иногда и вовсе добиться их бесплатного включения в комплект.
Альтернативный вариант — отказаться от установки опций в салоне и обратиться в независимый сервисный центр после покупки. Это может сэкономить десятки тысяч рублей.
Льготный утильсбор.
С 1 декабря 2025 года правило о льготном утильсборе сохраняется, но только для автомобилей мощностью до 160 л.с. (для гибридов и электромобилей ограничение — 80 л.с. так называемой «30-минутной мощности»). Физлица, ввозящие такие машины для личного пользования, могут платить сбор в размере всего 3400−5200 рублей.
Чтобы воспользоваться льготой, нужно соблюсти строгие условия:
Плательщиком должно быть только физическое лицо, которое ввозит автомобиль исключительно для себя. Воспользоваться льготой можно не чаще одного раза в календарном году. Запрещено продавать, дарить или иным образом отчуждать ввезенный автомобиль в течение 12 месяцев с момента его выпуска для внутреннего потребления. В случае нарушения этого условия таможенные органы имеют право доначислить разницу между льготной и полной коммерческой ставкой утильсбора.
Как выбрать автомобиль с льготным утильсбором и остаться довольным: рактический гайд.
Изменение правил расчета утильсбора с 1 декабря 2025 года делает решающим фактором при выборе автомобиля мощность его двигателя. Ключевой порог — 160 лошадиных сил. Машины, не превышающие этот лимит, облагаются льготным сбором в 3400 рублей для новых и 5200 рублей для поддержанных автомобилей старше трех лет. Для гибридов и электромобилей действует отдельный лимит по продолжительной мощности — 80 л.с. Автомобили мощнее этих значений подпадают под коммерческие ставки, которые могут составлять от 600 000 до более 2 000 000 рублей.
Практическое правило: модели до 160 л.с. обычно оснащены двигателями объемом до 2.0 литров. Например, Honda CR-V с мотором 2.0 л (150 л.с.) обойдется с льготным сбором, а версия 2.4 л (190 л.с.) потребует доплаты в сотни тысяч рублей. Аналогично, Mazda CX-5 с двигателем 2.0 л (155 л.с.) находится в безопасной зоне, тогда как версия 2.5 л (194 л.с.) — нет.
Как проверить мощность: Информацию ищите в ПТС или техпаспорте. Если мощность указана в киловаттах (кВт), умножьте значение на 1.36 для перевода в лошадиные силы.
Важные нюансы:
Переплата по утильсбору зависит только от технических характеристик двигателя, а не от стоимости автомобиля. Для б/у автомобилей старше трех лет базовые ставки и итоговые коэффициенты выше. Для гибридов и электромобилей критически важно проверять не пиковую, а продолжительную (30-минутную) мощность. Например, «Москвич 3е» имеет пиковую мощность 193 л.с., но продолжительную — 68 л.с., что позволяет ему попасть под льготу.
Список автомобилей до 160 л.с.: от кроссоверов до гибридов.
Модели, перечисленные ниже, попадают под льготный утильсбор. Они разбиты на категории с ключевыми плюсами и минусами:
Кроссоверы.
Honda CR-V 2.0L (150 л.с.) — выбор для семьи. Плюсы: проверенная надежность, просторный салон и багажник. Минус: средняя шумоизоляция.Mazda CX-5 2.0L (155 л.с.) — для водителя. Плюсы: отличная управляемость, качественный салон. Минус: нехватка динамики при полной загрузке.VW Tiguan 1.4T (150 л.с.) — европейский комфорт. Плюсы: хорошая сборка, бодрый турбомотор. Минус: требует внимания к цепи ГРМ после 100+ тыс. км.Toyota C-HR 2.0L Hybrid (146 л.с.) — экономичный гибрид. Плюсы: низкий расход, гарантия на батарею 10 лет. Минусы: тесный задний ряд и багажник. Другие варианты: Nissan X-Trail 2.0L (151 л.с.), Honda Vezel 1.5L (124 л.с.), Skoda Karoq 1.4T (150 л.с.), BMW X1 sDrive20Li 1.5T (140 л.с.).
Седаны.
Toyota Camry 2.0L Hybrid (152 л.с.) — премиум-гибрид. Плюсы: высочайший комфорт, расход 4.3−5 л/100 км. Минус: высокая цена.Skoda Octavia 1.4T (150 л.с.) — практичный выбор. Плюсы: огромный багажник, доступные запчасти. Минус: возможные сбои в электрике.Nissan Teana 2.0L (156 л.с.) — комфорт за разумные деньги. Плюсы: мягкая подвеска, тихий салон, надежный мотор. Минус: невысокая динамика.Chevrolet Cruze 1.5L (113 л.с.) — бюджетная «рабочая лошадка». Плюс: низкая цена. Минусы: простой салон, жесткая подвеска. Другие варианты: Toyota Corolla 1.8L Hybrid (98 л.с. ДВС), VW Passat 1.4T (150 л.с.), Hyundai Elantra 1.5L (115 л.с.), Mercedes C 200 L 1.5T (156 л.с.).
Гибриды и подключаемые гибриды (PHEV).
Toyota Corolla Hybrid (1,8 л, 98 л.с. ДВС) — мировой бестселлер. Плюсы: феноменальная надежность, расход 4−5 л/100 км.Honda HR-V Hybrid (2 л, 143 л.с.) — гибридный кроссовер. Плюсы: экономичность, хорошая динамика. Минус: заметная надбавка к цене.Kia Sportage Hybrid (2 л, 150 л.с.) — щедрая комплектация. Плюс: гарантия 5 лет. Минус: менее проверенная надежность.Geely Galaxy A7 Hybrid (1,5 л, 112 л.с.) — доступный китайский гибрид. Плюс: низкая цена. Минус: неизвестная долгосрочная надежность.Nissan Qashqai (от 140 до 158 л.с.) — компактный японский кроссовер. Плюс: хорошая управляемость. Минус: не самое высокое качество материалов в салоне.
Важно для PHEV: перед покупкой нужно обязательно проверить в документах продолжительную мощность электромотора. Если она превышает 80 л.с., утильсбор может составить 800 000 — 1 000 000 рублей.
Ответы на частые вопросы.
Какие машины точно не подорожают: автомобили с двигателем до 2.0 литров и мощностью до 160 л.с., а также гибриды/электромобили с продолжительной мощностью до 80 л.с. Почему выбран порог в 160 л.с.: этот порог охватывает около 88% автомобилей в России — массовый сегмент. Государство сохранило доступность для большинства граждан. Действуют ли льготы для премиальных марок: да, правила едины для всех. Однако у многих брендов есть «младшие» модели в безопасной зоне: Mercedes A 180 L (136 л.с.), BMW X1 sDrive20Li (140 л.с.), Lexus UX (146 л.с.).
Почему автомобили подорожают.
Основной фактор роста цен — изменение системы утилизационного сбора. С 1 декабря 2025 года при его расчете, помимо возраста и объема двигателя, стала учитываться мощность. Для автомобилей мощностью свыше 160 л.с., ввозимых физическими лицами, отменена льготная ставка, и теперь применяется коммерческий сбор. Например, для машины с двигателем 257 л.с. утильсбор вырос на 42.6%.
Эксперты прогнозируют, что это вызовет рост цен на премиальные автомобили на 35−40% и на машины среднего сегмента — на 10−15%. В этой ситуации проверенные способы экономии становятся особенно актуальны для каждого, кто планирует покупку автомобиля.