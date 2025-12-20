В России грядет повышение утильсбора: как сэкономить при покупке автомобиля в 2026 году — практические советы

Чтобы сэкономить в условиях повышенного утильсбора, у россиян есть несколько вариантов. Самый простой: выбрать автомобиль мощностью до 160 л.с., и тогда стоимость утильсбора будет льготной и составит всего 3,4 тысячи рублей. Список подобных автомобилей, по аналогии с которыми можно выбрать себе нового «железного коня», представлен во второй половине материала. В случае, если более мощная машина все-таки необходима, россияне могут рассмотреть варианты господдержки, трейд-ин или покупки в другом городе, где цена на авто ниже. Подробнее об этих и многих других способах сэкономить, а также о том, как выбрать автомобиль, попадающий под льготную ставку утильсбора, — в материале URA.RU.