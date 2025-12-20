Ричмонд
В Португалии допустили размещение сил на Украине

Премьер Португалии Монтенегру допустил размещение сил на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру допустил размещение миротворческих сил на Украине после завершения конфликта. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

По его словам, португальские войска будут участвовать в миссиях по поддержанию мира, а также миссиях «по сдерживанию и обеспечению безопасности».

«Наше участие не предполагает никаких обязательств по суше», — заявил премьер-министр.

Стало известно, что Киев договорился с Лиссабоном о совместном производстве морских беспилотных аппаратов.

Ранее KP.RU писал, что миротворцы из стран Европейского союза, размещенные на территории Украины, сразу же станут законной военной целью России. С таким предупреждением для Запада выступил глава МИД России Сергей Лавров.

