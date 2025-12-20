Ричмонд
Автор песен для Леонтьева и Долиной, поэт и драматург Николай Денисов умер в 80 лет

Вечером 19 декабря ушёл из жизни Николай Денисов, известный актёр, поэт и драматург. Ему было 80 лет. Новость о кончине Заслуженного артиста России сообщили близкие. Внучка Анастасия поделилась трогательными воспоминаниями в своём блоге, назвав деда «Королём-Солнцем» и «человеком-праздником», подчеркнув яркость его жизни и любовь к ней.

Источник: Life.ru

Режиссёр Павел Тихомиров, давний друг Денисова и его жены, актрисы Елены Рубиной, подтвердил скоропостижный характер смерти.

«Мы буквально несколько дней назад общались, у него всё было отлично со здоровьем, никаких симптомов, признаков… А в ночь на 20 декабря его не стало», — поделился Тихомиров в беседе с аif.ru.

Режиссёр поделился, что, вероятнее всего, его друга предадут земле на Донском кладбище в Москве, где уже покоятся его отец и жена.

Талант Николая Денисова проявился в разных сферах: он создавал стихи для таких именитых артистов, как Андрей Миронов, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и Людмила Гурченко, а также завоевал любовь зрителей своими ролями в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».

Ранее сообщалось, что народный артист России Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни. Известно, что в последние годы актёр боролся с раком лёгких.

