Автор песен для Леонтьева и Долиной, поэт и драматург Николай Денисов умер в 80 лет

Режиссёр Павел Тихомиров, давний друг Денисова и его жены, актрисы Елены Рубиной, подтвердил скоропостижный характер смерти.
«Мы буквально несколько дней назад общались, у него всё было отлично со здоровьем, никаких симптомов, признаков… А в ночь на 20 декабря его не стало», — поделился Тихомиров в беседе с аif.ru.
Режиссёр поделился, что, вероятнее всего, его друга предадут земле на Донском кладбище в Москве, где уже покоятся его отец и жена.
Талант Николая Денисова проявился в разных сферах: он создавал стихи для таких именитых артистов, как Андрей Миронов, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и Людмила Гурченко, а также завоевал любовь зрителей своими ролями в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».
