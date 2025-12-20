Главврач Столинской ЦРБ: состояние пострадавших при пожаре в многоэтажке стабилизировано

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние пострадавших при пожаре в многоэтажке Столина, среди которых семь детей, стабилизировано. Об этом журналистам сообщил главный врач УЗ «Столинская ЦРБ» Виктор Мойсюк, передает корреспондент БЕЛТА.
«Сегодня в приемное отделение больницы поступили десять пострадавших, которых эвакуировали с места происшествия после пожара в жилом многоэтажном доме и задымления двух квартир. Доставлено семь детей в возрасте от 3 до 18 лет, а также трое взрослых. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. На момент осмотра угрозы жизни нет. Все пациенты госпитализированы, находятся под наблюдением. Состояние их стабильное», — проинформировал Виктор Мойсюк.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже одного из домов по ул. Гагарина. Также было задымление в квартирах на четвертом и пятом этажах. Причина пожара выясняется. -0-