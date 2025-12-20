Лариса Долина исчезла из афиши концерта в честь Людмилы Гурченко

Изначально концерт планировали провести 18 декабря, он был указан и на официальном сайте Долиной. Однако незадолго до премьеры шоу отменили из-за смены площадки. Зрителям предложили либо вернуть билеты, либо прийти на новую дату — 2 марта. После переноса выяснилось, что изменения затронули не только место и дату, но и артистов. Упоминание Ларисы Долиной исчезло с официального сайта и из соцсетей концерта, тогда как остальные заявленные звезды остались в афише.
Организаторы заявили, что сейчас ведутся переговоры с артистами и согласовываются их графики. Более точной информации об участии Долиной на данный момент нет.
Напомним, Верховный суд РФ вынес решение по делу о квартире Долиной, признав право собственности за Полиной Лурье. Life.ru публиковал полный текст вердикта высшей судебной инстанции и узнал, где планирует проживать Долина после выселения из спорного жилья.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.