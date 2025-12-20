Владелец пекарни «Машенька» рассказал о подарке от Путина

Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал о подарке, полученном от президента России Владимира Путина. В беседе с агентством РИА Новости он сообщил, что российский лидер прислал ему шампанское и варенье.
«Это были разные очень вкусные варенья, это шампанское к рождественскому столу, ну и разные другие деликатесы», — поделился предприниматель.
Он добавил, что пока не пробовал переданные Путиным угощения.
Ранее в пресс-службе президента РФ сообщили, что Владимир Путин в субботу получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни «Машенька». Российский лидер попробовал булочку, поблагодарил предпринимателя за подарок и поздравил его с наступающим Новым годом.
Владелец пекарни «Машенька» задал главе государства вопрос в ходе прямой линии. Путин, отвечая на него, заявил, что переход на новые налоговые системы не должен негативно сказаться на производственном секторе экономики.
Отметим, что пекарня «Машенька» в Люберцах увеличила прибыль после прямой линии с Путиным.
Также стал известен рецепт пирожков с капустой для Путина.