Владелец пекарни «Машенька» рассказал о подарке от Путина

Ранее в пресс-службе президента РФ сообщили, что Владимир Путин в субботу получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни «Машенька». Российский лидер попробовал булочку, поблагодарил предпринимателя за подарок и поздравил его с наступающим Новым годом.