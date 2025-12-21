В Прикамье простились с Алексеем Михайловым, героически погибшим на СВО

Алексей родился 29 февраля 1976 года в Перми. Жил и учился в Индустриальном районе города. После переехал с родителями в Димитровград, а затем — в село Черновское недалеко от Большой Сосновы. Окончив Черновскую школу, мужчина поступил в училище в селе Частые, выучился на водителя-тракториста всех профилей. После отслужил в армии, женился, работал на вахте.