В Прикамье простились с Алексеем Михайловым, героически погибшим на СВО

Друзья и родные проводили в последний путь 49-летнего Алексей Михайлова, героически погибшего на СВО, рассказали в администрации Большесосновского округа.
Алексей родился 29 февраля 1976 года в Перми. Жил и учился в Индустриальном районе города. После переехал с родителями в Димитровград, а затем — в село Черновское недалеко от Большой Сосновы. Окончив Черновскую школу, мужчина поступил в училище в селе Частые, выучился на водителя-тракториста всех профилей. После отслужил в армии, женился, работал на вахте.
Когда началась спецоперация, Алексей не смог остаться в стороне, и отправился защищать интересы родины. Он служил в звании ефрейтора. 18 августа 2025 года боец погиб.
«Алексей воплощал в себе качества истинного воина. Его решимость и отвага служили примером для соратников. А в его поступках отразилась не просто готовность к служению, но и глубокая вера в будущее Отечества. Приносим искренние соболезнования родным и близким бойца», — говорится в сообщении властей Большесосновского округа.
Прощание с Алексеем Михайловым прошло 19 декабря. В Черновском доме культуры собрались все, кто знал и любил погибшего бойца.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители Частинского округа Пермского края простились с 26-летним военнослужащим Эдуардом Тупиным, погибшим на СВО.