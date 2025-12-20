Владелец пекарни «Машенька» рассказал о потоке людей после вопроса Путину

Поток посетителей в пекарне «Машенька» значительно вырос после того, как ее владелец задал вопрос на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом предприниматель Денис Максимов рассказал в интервью ТАСС.
— Уже вчера вечером мы это ощутили, а сегодня с самого утра у нас плотный, большой поток покупателей, которым мы безумно благодарны, которые смотрели прямой эфир с президентом, приезжают из достаточно уже дальних мест, которые находятся в 10−15 километров от нас, — поделился Максимов.
Он рассказал, что уже общался с клиентами в зале, и многие из них одобряли заданный им вопрос и считали его правильным. Люди радовались, что ему удалось напрямую обратиться к президенту и получить ответ от него.
Предприниматель добавил, что всего через 24 часа после прямой линии в пекарню поступило множество предложений, которые представляют интерес для них. Максимов выразил надежду, что это поможет им развивать бизнес и улучшать качество продукции, чтобы она нравилась всем так же, как понравилась президенту, говорится в материале.
В ходе прямой линии, отвечая на вопрос бизнесмена, Путин попросил отправить ему что-нибудь вкусненькое. На следующий день глава государства получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни. «Вечерняя Москва» связалась с предпринимателем и узнала, что он прислал президенту. Мужчина ответил, что Путину отправили пирожки по классическим русским рецептам, а также с вишней и клубникой.