В Индии придумали новый метод лечения болезни Альцгеймера на основе наночастиц

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Института нанонауки и нанотехнологий в Мохали (Индия) применили наночастицы для лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщает TV BRICS.
Традиционные методы лечения болезни Альцгеймера чаще всего нацелены только на один патологический признак, что ограничивает их клиническую эффективность. Новая терапия оказывает комплексное воздействие, влияя на четыре ключевые особенности заболевания: наночастицы способствуют снижению окислительного стресса, уменьшению воспаления, предотвращению дегенерации нейронов и воздействуют на агрегацию амилоида (процесс неправильного сворачивания белков, приводящий к отложению нерастворимых фибрилл).
Эти наночастицы объединяют полифенол с антиоксидантом, содержащимся в зеленом чае, нейромедиатором дофамином и аминокислотой триптофаном. Они синтезируются с использованием биосовместимых методов, таких как гидротермическая обработка и электростатическая инкубация.
В лабораторных экспериментах на мышах наночастицы эффективно воздействовали на токсичные бляшки, уменьшали воспаление, восстанавливали баланс внутри клеток мозга, улучшали память и способность к обучению.
Ученые полагают, что новое вещество потенциально может лечить болезнь Альцгеймера, замедляя прогрессирование заболевания, улучшая память и поддерживая когнитивные функции пациента. -0-