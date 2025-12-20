В Индии придумали новый метод лечения болезни Альцгеймера на основе наночастиц

Традиционные методы лечения болезни Альцгеймера чаще всего нацелены только на один патологический признак, что ограничивает их клиническую эффективность. Новая терапия оказывает комплексное воздействие, влияя на четыре ключевые особенности заболевания: наночастицы способствуют снижению окислительного стресса, уменьшению воспаления, предотвращению дегенерации нейронов и воздействуют на агрегацию амилоида (процесс неправильного сворачивания белков, приводящий к отложению нерастворимых фибрилл).