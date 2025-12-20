После прямой линии Путина с владельцем «Машеньки» связался Сбер

«После прямой линии с президентом со мной связалась местная администрация люберецкая с предложениями о льготной аренде помещения для открытой пекарни, также были интересные варианты по развитию бизнеса. Также связался Сбербанк, клиентами которого мы являемся, у нас будет с ними встреча и обсуждение по поводу вот этого как раз сервиса, о котором сказал президент, для облегчения административной нагрузки, чтобы возможно не нанимать бухгалтера», — рассказал Максимов в эфире телеканала «Россия 24».