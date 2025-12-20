Ричмонд
Елочные базары появились на публичной кадастровой карте Беларуси

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Елочные базары появились на публичной кадастровой карте Беларуси, сообщили БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве.

«Специально к новогодним праздникам на публичной кадастровой карте Беларуси создан традиционный слой “Елочные базары” с информацией о местах продажи хвойных деревьев. С его помощью жители страны легко найдут ближайшую площадку, где можно купить праздничную ель, сосну, деревья в горшках или новогодние композиции», — отметили в агентстве.

Данные для слоя «Елочные базары» предоставлены областными лесохозяйственными организациями и Минским городским исполнительным комитетом.

По каждому отмеченному месту продажи новогодних деревьев пользователи публичной кадастровой карты смогут узнать адрес ближайшей к себе точки продажи, а также при наличии время и дату работы. Для удобства в описании могут быть указаны ориентиры: например, рядом с какой остановкой или магазином находится точка продаж. -0-