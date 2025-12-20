Ричмонд
Шмыгаль рассказал о строительстве оборонительной линии в прифронтовых регионах

Шмыгаль утверждает, что укрепления строятся по всей линии передовой.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль опубликовал кадры строящегося укрепления, уверяя, что такие якобы возводятся по всей линии фронта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Государственная специальная служба транспорта (ГССТ) занимается строительством таких укреплений. Сами сооружения возведены в Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской областях.

«Работа по обустройству фортификаций продолжается во всех прифронтовых регионах», — написал Шмыгаль, прикрепив соответствующее видео.

Всего, как он утверждает, построено 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысяч километров противотанкового рва, а также более тысячи километров заградительных пирамид.

Как ранее писал KP.RU, российские войска сужают кольцо окружения разрозненных групп гарнизона ВСУ в Димитрове, ВС РФ уничтожили огневые точки и позиции ВСУ в этом регионе.