Шмыгаль рассказал о строительстве оборонительной линии в прифронтовых регионах

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль опубликовал кадры строящегося укрепления, уверяя, что такие якобы возводятся по всей линии фронта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, Государственная специальная служба транспорта (ГССТ) занимается строительством таких укреплений. Сами сооружения возведены в Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской областях.
«Работа по обустройству фортификаций продолжается во всех прифронтовых регионах», — написал Шмыгаль, прикрепив соответствующее видео.
Всего, как он утверждает, построено 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысяч километров противотанкового рва, а также более тысячи километров заградительных пирамид.
