Льва Нео, выжившего при атаке ВСУ в Запорожье, перевели в уличный вольер

Как сообщил ТАСС руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко, у Нео хороший аппетит, стабильное самочувствие и спокойное состояние. Вольеры удалось восстановить в кратчайшие сроки, и сегодня лев впервые после атаки оказался на улице.
Напомним, что лев из Васильевского зоопарка в Запорожской области выжил после удара беспилотника, отделавшись контузией. После инцидента животное какое-то время не подавало признаков жизни, но уже пришло в себя и самостоятельно ходит. В настоящее время проводятся необходимые медицинские процедуры, а также ремонт помещений, разрушенных при атаке.
