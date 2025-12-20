Льва Нео, выжившего при атаке ВСУ в Запорожье, перевели в уличный вольер

Напомним, что лев из Васильевского зоопарка в Запорожской области выжил после удара беспилотника, отделавшись контузией. После инцидента животное какое-то время не подавало признаков жизни, но уже пришло в себя и самостоятельно ходит. В настоящее время проводятся необходимые медицинские процедуры, а также ремонт помещений, разрушенных при атаке.