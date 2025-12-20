Ричмонд
Льва Нео, выжившего при атаке ВСУ в Запорожье, перевели в уличный вольер

Льва Нео, раненного при атаке беспилотников ВСУ на зоопарк прифронтовой Васильевки в Запорожской области, выпустили из временного помещения в восстановленный уличный вольер. Хищник чувствует себя нормально и уже вернулся на свежий воздух.

Как сообщил ТАСС руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко, у Нео хороший аппетит, стабильное самочувствие и спокойное состояние. Вольеры удалось восстановить в кратчайшие сроки, и сегодня лев впервые после атаки оказался на улице.

Напомним, что лев из Васильевского зоопарка в Запорожской области выжил после удара беспилотника, отделавшись контузией. После инцидента животное какое-то время не подавало признаков жизни, но уже пришло в себя и самостоятельно ходит. В настоящее время проводятся необходимые медицинские процедуры, а также ремонт помещений, разрушенных при атаке.

