Редчайшую «зимнюю радугу» сняли в небе над российскими регионами

С научной точки зрения гало возникает из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах, парящих в атмосфере. Для появления гало необходимы яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность воздуха, создающая облака из ледяных частиц. Явление часто выглядит как светящееся кольцо, дуга или яркое пятно вокруг солнца, а иногда может создавать иллюзию нескольких светил на небе.
Ранее сообщалось, что сильные ливни на острове Ормуз в Иране привели к необычному природному явлению — часть побережья приобрела насыщенный багровый оттенок. Это связано с высоким содержанием оксида железа в почве, который окрашивает песок и морскую воду. Наблюдавшееся в Персидском заливе явление местные жители прозвали «кровавым дождём». Несмотря на столь драматичное название, оно имеет исключительно геологическое, а не биологическое происхождение.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.