Редчайшую «зимнюю радугу» сняли в небе над российскими регионами

С научной точки зрения гало возникает из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах, парящих в атмосфере. Для появления гало необходимы яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность воздуха, создающая облака из ледяных частиц. Явление часто выглядит как светящееся кольцо, дуга или яркое пятно вокруг солнца, а иногда может создавать иллюзию нескольких светил на небе.