Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редчайшую «зимнюю радугу» сняли в небе над российскими регионами

Жители Челябинской, Курганской и Свердловской областей стали свидетелями редкого и завораживающего оптического явления — солнечного гало. Фотографии этого природного зрелища активно распространялись в региональных интернет-сообществах.

Источник: Life.ru

С научной точки зрения гало возникает из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах, парящих в атмосфере. Для появления гало необходимы яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность воздуха, создающая облака из ледяных частиц. Явление часто выглядит как светящееся кольцо, дуга или яркое пятно вокруг солнца, а иногда может создавать иллюзию нескольких светил на небе.

Ранее сообщалось, что сильные ливни на острове Ормуз в Иране привели к необычному природному явлению — часть побережья приобрела насыщенный багровый оттенок. Это связано с высоким содержанием оксида железа в почве, который окрашивает песок и морскую воду. Наблюдавшееся в Персидском заливе явление местные жители прозвали «кровавым дождём». Несмотря на столь драматичное название, оно имеет исключительно геологическое, а не биологическое происхождение.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.