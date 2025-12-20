Губернатор Шумков рассказал, почему «мущщины» не хотят руководить селами

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что «мущщины» не горят желанием руководить селами из-за «неравнодушия к алкоголю или казенным деньгам», поэтому уступают эту тяжелую и сложную муниципальную службу женщинам. Такое мнение глава региона высказал в посте о главе Белозерского округа Наталье Богдановой.
«Как бывает, мущщины в наших краях в силу неравнодушия к алкоголю или казенным деньгам, а то и просто в силу “нервности натуры и ранений, полученных на колчаковских фронтах”, нередко по-рыцарски широким жестом передоверяют самую тяжелую и сложную муниципальную ношу дамам. А они несут. И несут достойно», — написал курганский губернатор.
Он похвалил Богданову за то, что «грязная и пыльная» Белозерка становится «симпатичным селом с хорошими дорогами, освещением, красивыми социальными объектами». Губернатор напомнил, что за последние три года в округе отремонтировали более 150 км дорог, детсады, школы, ДК и фельдшерско-акушерский пункты. По словам Шумкова, в округе активно идет газификация, реализуются небольшие, но важные инвестиционные проекты, развивается туризм.
Богданову глава региона отнес к тем женщинам, которые «и коню на скаку все пояснят, и с горящей избой разберутся». Он привел в пример произошедший в прошлом году паводок, когда чиновница, по его словам, «полтора месяца практически не вылазила с дамбы», пока окружной центр не был полностью защищен от большой воды. Губернатор пожелал Богдановой здоровья и успехов.
Богданова возглавляет Белозерский муниципальный округ с октября 2023 года. До этого она три года была врио главы Белозерского района и начальником управления социальной политики.
