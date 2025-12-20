Губернатор Шумков рассказал, почему «мущщины» не хотят руководить селами

Богданову глава региона отнес к тем женщинам, которые «и коню на скаку все пояснят, и с горящей избой разберутся». Он привел в пример произошедший в прошлом году паводок, когда чиновница, по его словам, «полтора месяца практически не вылазила с дамбы», пока окружной центр не был полностью защищен от большой воды. Губернатор пожелал Богдановой здоровья и успехов.