Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Шумков рассказал, почему «мущщины» не хотят руководить селами

Глава Курганской области Шумков считает, что «мущщины» не хотят руководить селами из-за неравнодушия к алкоголю.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что «мущщины» не горят желанием руководить селами из-за «неравнодушия к алкоголю или казенным деньгам», поэтому уступают эту тяжелую и сложную муниципальную службу женщинам. Такое мнение глава региона высказал в посте о главе Белозерского округа Наталье Богдановой.

«Как бывает, мущщины в наших краях в силу неравнодушия к алкоголю или казенным деньгам, а то и просто в силу “нервности натуры и ранений, полученных на колчаковских фронтах”, нередко по-рыцарски широким жестом передоверяют самую тяжелую и сложную муниципальную ношу дамам. А они несут. И несут достойно», — написал курганский губернатор.

Он похвалил Богданову за то, что «грязная и пыльная» Белозерка становится «симпатичным селом с хорошими дорогами, освещением, красивыми социальными объектами». Губернатор напомнил, что за последние три года в округе отремонтировали более 150 км дорог, детсады, школы, ДК и фельдшерско-акушерский пункты. По словам Шумкова, в округе активно идет газификация, реализуются небольшие, но важные инвестиционные проекты, развивается туризм.

Богданову глава региона отнес к тем женщинам, которые «и коню на скаку все пояснят, и с горящей избой разберутся». Он привел в пример произошедший в прошлом году паводок, когда чиновница, по его словам, «полтора месяца практически не вылазила с дамбы», пока окружной центр не был полностью защищен от большой воды. Губернатор пожелал Богдановой здоровья и успехов.

Богданова возглавляет Белозерский муниципальный округ с октября 2023 года. До этого она три года была врио главы Белозерского района и начальником управления социальной политики.

Ранее Шумков раскритиковал гинекологов, склоняющих женщин к абортам.