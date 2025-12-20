В США приговорили начальника морга, продававшего части тел умерших

В США начальника морга Гарвардского университета, который продавал части тел покойников, приговорили к восьми годам тюремного заключения. Власти сообщили, что Седрик Лодж был организатором схемы, в рамках которой он отправлял мозги, кожу, руки и лица покупателям после того, как трупы, переданные университету, больше не были нужны для исследований.
Его жена, Дениз Лодж, получила чуть более года тюремного заключения за пособничество. Кроме того, следствие выявило, что один раз Лодж предоставил покупателю верхний слой кожи трупа для обработки и переплетения в книгу.
— В другом случае Седрик и Дениз Лодж продали лицо мужчины — возможно, чтобы хранить его на полке, а возможно, для чего-то еще более тревожного, — сообщила помощник прокурора.
Обычно после использования пожертвованного для исследований тела или обучения останки возвращаются семье или кремируются. Лодж признал, что удалял нужные ему части тел перед кремацией.
Седрик Лодж проработал управляющим моргом 28 лет. В суде он раскаялся в содеянном. В судебном документе говорилось, что Лодж осознает серьезность своего поведения и вред, причиненный его действиями как погибшим, чьи тела он осквернил, так и их скорбящим семьям.
После предъявления первых обвинений в 2023 году Гарвардский университет приостановил прием тел в дар на пять месяцев, передает New York Post.
В сентябре патологоанатомы вшили в тело умершего восковые куклы с фотографиями людей в Приморье. Это могло быть частью ритуала, который они делали по просьбе знакомого. Теперь врачам грозит уголовная ответственность. Для чего они это сделали и к чему их могут приговорить, выясняла «Вечерняя Москва».